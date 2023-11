Tedua con il suo live ci conferma che è nato per questo. La recensione

Nella prima delle 4 date sold out al Forum di Assago, Tedua conferma che è nato per questo. Uno show intenso, con chiari riferimenti a Travis Scott, che ha visto sul palco anche Bnkr44, Federica Abbate, Capo Plaza, Paky, Disme, Bresh, Kid Yugi e il dj set (prima dell’inizio) di Night Skinny. La parte attoriale è stata affidata ad Alberto Onofrietti. Dopo le date nei palazzetti, Tedua sarà agli I-Days Milano sabato 29 giugno con “Il Paradiso – Atto Finale”, primo headliner italiano nella storia della manifestazione

Li chiamano “natural born entertainers”, ovvero quelle persone nate per intrattenere il pubblico. Dopo aver visto il concerto di Tedua al Forum di Assago, si può dire – senza alcun dubbio – che Tedua, 29 anni, fa parte di questa categoria. Un rapper ma non solo, un cantautore ma non solo, un artista ma non solo. Mario è tutto questo e molto di più. Si vede da come si rivolge al pubblico, che abbraccia più fasce d’età (ci sono genitori che hanno accompagnato i figli, ma per godersi il concerto, perché sanno tutte le canzoni a memoria), ma anche dalla scelta della scenografia e dalle parole che usa, mai “esagerate”. Non ha bisogno di dimostrarsi più grande della sua età: si presenta esattamente com’è. E non necessariamente sbruffone, anzi. Tedua è un artista molto concentrato e centrato, e si vede.

I riferimenti a Travis Scott, Kanye West e Fabrizio De André La sua passione per Travis Scott, di cui non ha mai fatto mistero, si capisce appena si vede la scenografia: i riferimenti a Circus Maximus sono chiari e limpidi. Ma non c’è nulla di strano in tutto questo: è bene ispirarsi ai migliori e, ad oggi, il rapper di Houston è nella top tre dei migliori performer al mondo. “Non mi ispiro solo a Travis Scott, però. Nei miei live c’è molto di Eminem, Kanye West e Fabrizio De André e poi ho sempre la mia indole caratteriale che mi dà sempre qualcosa in più, bel oltre le mie fonti di ispirazione” ci racconta Tedua pochi minuti prima di salire sul palco, mentre riscalda corpo e voce in vista della prima (di quattro) date tutte sold out al Forum di Assago. “Per me essere qui è il coronamento di sette anni di duro lavoro” ammette con tutta l’adrenalina di un pre-concerto, che riconosce essere molto importante: “Abbiamo seminato tanto, sono molto felice. E poi c’è Il Paradiso – Atto Finale” agli I-Days, il 29 giugno 2024. Sarò il primo headliner italiano nella storia di questa manifestazione e darò il massimo per un concerto indimenticabile”. approfondimento Tedua, il nuovo album La Divina Commedia uscirà il 2 giugno

L'inizio con "Lasciate ogni speranza voi ch'entrate" Lasciamo Tedua al riscaldamento fisico e vocale e circa venti minuti dopo, le luci si spengono per dare ufficialmente il via al suo show. È tutto curato nei minimi dettagli: dall’inizio, affidato all’attore Alberto Onofrietti, che ci porta nelle atmosfere della Divina Commedia con la frase “Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”, a cui fa riferimento il nono verso del Canto III (queste parole si trovano sull’iscrizione posta sulla porta dell’Inferno). Un ghigno di benvenuto, che porta nel mondo di Tedua. Parte la musica e non si ferma più: l’artista canta, intrattiene il pubblico nel giusto modo, senza mai eccedere. Con lui si alternano tanti amici come Federica Abbate, Kid Yugi, Vazte e Disme, l’amico di sempre Bresh, i BNKR44 (che andranno a Sanremo Giovani e Tedua lo ricorda: “Quanto spaccano” dice), Capoplaza (con cui ci sarà una sorpresa, che Tedua non ha voluto svelare) e Paky. Proprio con quest’ultimo c’è un momento di riflessione e ricordo nei confronti del rapper Shiva, attualmente in carcere. “Non vi stiamo dicendo da che parte stare: vi chiediamo solo di mandare tanto calore ad un ragazzo che sta vivendo un periodo molto difficile” dice Tedua ai presenti. Tedua: natural born entertainer Il concerto di Tedua è un’energia costante e continua. Tutto parte da lui e dalla sua band, che perfettamente incarna lo spirito di questo ragazzo che, nel corso del tempo, ha acquisto maturità e consapevolezza, nella scrittura e nel conquistare la scena. Sono due elementi fondamentali che, album dopo album, confermano il talento di Tedua, come entertainer e penna. Le scenografie che lo accompagnano, ricercate e studiate nei minimi dettagli (lo si nota a luci accese e, ancor di più, appena inizia lo show) danno ancora più valore ad un concerto atteso e voluto fortemente. Il live della maturità? Forse. Sicuramente il punto di non ritorno: perché da qui Tedua può solo fare meglio, ancora e di più. approfondimento Dimmi che c'è, esce oggi 17 marzo il nuovo singolo di thasup e Tedua