Tedua, il nuovo album La Divina Commedia uscirà il 2 giugno

Dopo gli immediati sold out , e l’aggiunta di nuove date, per il Divina Commedia Tour organizzato nei palasport in autunno, il rapper Tedua ha annunciato ufficialmente l’uscita del nuovo album La Divina Commedia, che è programmata il 2 giugno . L’opera, una delle più attese dell’anno in Italia, vanta non solo una copertina disegnata dal fotografo David LaChapelle , ma anche una collaborazione con Lazza , il cantante della hit Cenere che ha accolto proprio Tedua in uno dei suoi concerti al Forum di Assago.

L'ISPIRAZIONE

La Divina Commedia è il terzo album di Tedua dopo Mowgli del 2018, i due mixtape del 2020 Vita vera mixtape e Vita vera mixtape: aspettando La Divina Commedia, entrambi primi in classifica, e la raccolta di freestyle Don’t Panic. In un’intervista rilasciata due anni fa a Rolling Stone, il rapper aveva raccontato il progetto del nuovo album: “Dante l’ho scoperto a scuola e, siccome anche allora amavo tantissimo scrivere in versi, il collegamento è nato dal fatto che tutti mi chiamavano “il poeta”. Ovviamente sono consapevole di non esserlo (o meglio, se lo sono me lo diranno quando sarò morto, non certo adesso), ma mi sembrava una bella idea, dopo un album come Mowgli, riprendere in mano un personaggio della letteratura per tracciare un percorso, avere uno sfondo a 360° di possibilità per sviluppare la mia creatività. La Divina Commedia è un immaginario collettivo riconosciuto ovunque, tutti possono rivedercisi”.