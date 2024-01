Il rapper genovese, al secolo Mario Molinari, fissa una seconda data per gli I-Days dopo che quella in programma il 29 giugno 2024 è andata sold out, con 6 mesi di anticipo. È il primo artista della storia di questa kermesse musicale a raddoppiare una data, record che si aggiunge a uno straordinario anno di live, che lo ha visto polverizzare a oggi un totale di 80mila biglietti a Milano



Tedua raddoppia e annuncia una seconda data a Milano per gli I-Days.

Il rapper genovese, al secolo Mario Molinari, ha fissato un secondo live per gli I-Days dopo che quello in programma il 29 giugno 2024 è andato sold out, con 6 mesi di anticipo. È il primo artista della storia di questa kermesse musicale a raddoppiare una data, record che si aggiunge a uno straordinario anno di live, che lo ha visto polverizzare a oggi un totale di 80mila biglietti a Milano. Sommando i biglietti venduti nella prima data all’Ippodromo SNAI alle 4 date al Mediolanum Forum durante La Divina Commedia Tour che si sono tenute tra novembre e dicembre 2023, infatti, vengono fuori appunto 80mila biglietti. La data evento di Tedua a Milano - che si è quindi appena trasformata in una doppia data evento - si intitola “Il Paradiso - Atto Finale”. Avendo subito registrato il tutto esaurito, per celebrare questo importante risultato è stato annunciato in queste ore un secondo appuntamento, prodotto da Live Nation e previsto per il giorno seguente: domenica 30 giugno 2024 all’Ippodromo SNAI.



Nei prossimi mesi Tedua svelerà i nomi degli artisti presenti con lui sul palco dell’Ippodromo nei due live Non finiscono le sorprese per i tantissimi fan di Tedua. Dopo aver annunciato la sua partecipazione come ospite alla 74esima edizione del Festival di Sanremo durante la prima e l’ultima sera, in collegamento con il Teatro Ariston dal palco galleggiante a bordo della nave Costa Smeralda, nei prossimi mesi Tedua svelerà i nomi degli artisti presenti con lui sul palco dell’Ippodromo nei due live più importanti della sua carriera.



I biglietti per la nuova data di Tedua all’Ippodromo SNAI saranno disponibili in prevendita esclusiva dedicata al Tedua Official Fanclub da oggi, giovedì 11 gennaio, a partire dalle ore 11:00. Saranno poi in prevendita My Live Nation e I-Days da domani, venerdì 12 gennaio, sempre a partire dalle ore 11:00 e, sul sito di Live Nation da sabato 13 gennaio (sempre dalle ore 11).

Tedua ripercorrerà i suoi successi attraverso i gironi percorsi ne La Divina Commedia Dopo “Il Paradiso - Atto Finale”, che sarà un’apertura trionfale della stagione estiva con la doppia data evento agli I-Days, Tedua ripercorrerà i suoi successi attraverso i gironi percorsi ne La Divina Commedia e di tutta la sua carriera. Il rapper porterà la sua eccezionale carica live sui palchi dei principali festival estivi italiani. La Divina Commedia, quarto disco di platino Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming, l’album di Tedua intitolato La Divina Commedia (quarto disco di platino) non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana, certificandosi doppio disco di platino a poco più di un mese dalla sua uscita, e ottenendo certificazioni per quasi tutta la tracklist. Triplo disco di platino per Hoe feat. Sfera Ebbasta, disco di platino per Volgare feat. Lazza, Paradiso Artificiale feat. Baby Gang e Kid Yugi, Malamente, Red Light, Anime libere feat. Rkomi & Bresh, Mancanze Affettive feat. Geolier e Lo-Fi for U, oltre alle certificazioni di disco d’oro per Soffierà, Intro La Divina Commedia, Scala di Milano feat. Guè, Diluvio a Luglio feat. Marracash e Angelo all’inferno feat Salmo & Federica Abbate e Bagagli (Improvvisazione). A questi successi si aggiunge un ulteriore traguardo, raggiunto con Parole Vuote (La Solitudine) feat. Capo Plaza (disco d’oro), singolo pubblicato a sorpresa e che ha debuttato in vetta alla classifica FIMI.

Un disco che vanta featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano La Divina Commedia di Tedua vanta la presenza di featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano come Guè, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta. Non mancano all'appello nemmeno nuove leve come Baby Gang, BNKR44 e Kid Yugi, e di Federica Abbate, una delle cantautrici contemporanee più amate. La parte musicale del disco è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves. approfondimento Tedua, la Divina Commedia Tour moltiplica i suoi...canti