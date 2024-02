8/13 ©Getty

Ormai veterano del Festival di Sanremo, con anche una vittoria alle spalle, Gianni Morandi non rinuncia a rimettersi in gioco e torna quindi in gara per la sua quinta volta, nel 1995 con il brano In Amore. Eseguito in coppia con Barbara Cola, gli permette di raggiungere il secondo posto in classifica ad un passo dal podio

