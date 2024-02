Sanremo 2024, Big Mama vittima di body shaming. VIDEO

L'Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio "appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti dell' artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming". Polemiche anche su un post di Striscia la notizia

Procedimenti disciplinare da parte della Rai e polemiche sul post di Striscia Appena appresa la notizia del tweet denigratorio nei confronti di una artista in gara, in riferimento a Big Mama (ndr), l’amministratore delegato con una nota diffusa ha chiesto alla direzione Organizzazione risorse umane di prendere provvedimenti”.

Anche Striscia la notizia è finita al centro del dibattito in rete. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci si è divertito a ironizzare sui look e sulle performance dei protagonisti del Festival e ha condiviso su X una foto nella quale Big Mama viene accostata a un personaggio del film Disney “La Sirenetta”, a Ursula per la precisione, con un evidente riferimento al suo corpo. approfondimento Sanremo 2024 in diretta, Fiorello: "Con Travolta gag terrificante"

L'intervento di Elisabetta Canalis Sull'argomento in moltissimi hanno espresso la loro opinione tra cui anche Elisabetta Canalis, commentando un post del giornalista Mario Manca. "A me ricorda molto Madonna da giovane - scrive Canalis - perché ha uno sguardo e un sorriso veramente penetranti, oltre che una voce stupenda. Mi sembra una ragazza che fa della sua fisicità un punto di forza non necessariamente omologato agli standard delle magrissime col viso rifatto in serie. Speriamo resti sempre lei stessa in un mondo tg 38, di nasi, bocche e zigomi tutti uguali".