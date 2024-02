Sanremo 2024, i momenti più belli della seconda serata del Festival

1/13 ©Ansa

Per due volte l'Ariston si è acceso in lunghissimi applausi durante la seconda serata di Sanremo. Lo ha fatto per salutare il ritorno al piano di Giovanni Allevi e per celebrare la musica della co-conduttrice Giorgia. Al Festival è arrivato anche John Travolta, che ha improvvisato qualche balletto stentato con Amadeus e Fiorello. Ecco alcuni dei momenti più significativi della serata del 7 febbraio

Sanremo, la classifica parziale della seconda serata