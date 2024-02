Chi è Giorgia, co-conduttrice a Sanremo 2024. 16 curiosità su di lei

11/16 ©Getty

Non soltanto cantante e produttrice musicale: nel 2023 Giorgia ha debuttato anche come attrice cinematografica. Ha recitato nel film Scordato diretto da Rocco Papaleo (nella foto, assieme a lei). Per quella sua prima interpretazione sul grande schermo, ha ricevuto una candidatura ai Nastri d'argento alla migliore attrice in un film commedia e ai Ciak d'oro alla rivelazione dell'anno, oltre che per la migliore canzone originale con il brano colonna sonora Tu sei una parte di me