Scaletta seconda serata Sanremo 2024, i cantanti in gara e gli ospiti

Musica

Tutto è pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2024 : stasera si esibiranno tutti i 30 artisti in gara. Alcuni di loro conteranno sul supporto anche dei loro fidanzati, fidanzate, mogli e mariti. Una delle coppie ufficiali del Festival è quella composta da Annalisa e Francesco Muglia, manager padovano che ha sposato nel maggio scorso ad Assisi. Il marito della cantante, classe 1980, vive a Genova e non fa parte del mondo dello spettacolo: è vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere

Un'altra delle cantanti in gara ufficialmente fidanzata è Angelina Mango, che fa coppia fissa da oltre due anni con il compagno Antonio Cirigliano. Chitarrista, originario di Potenza, ha 25 anni e condivide con la fidanzata la passione per la musica. Insieme hanno partecipato a vari festival in giro per l'Italia, calcando anche il palco del Concertone del Concerto del Primo Maggio nel 2023