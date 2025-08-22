Lil Nas X ricoverato e arrestato per sospette overdose e aggressione

Lil Nas X ricoverato per sospetta overdose e arrestato per sospetta aggressione ad agentiSpettacolo
Un video pubblicato in esclusiva da TMZ, che sarebbe stato filmato poco prima dell’arresto, mostra il rapper in mutande e stivali mentre cammina e balla per le strade di Los Angeles
Nelle prime ore di giovedì 21 agosto, a Los Angeles, il rapper Lil Nas X è stato arrestato per sospetta aggressione agli agenti e ricoverato in ospedale per sospetta overdose. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato a Variety che, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sulla presenza di un uomo nudo che vagava su Ventura Boulevard intorno alle 05:50 del mattino, gli agenti hanno preso in custodia e predisposto il ricovero del soggetto. Nonostante le autorità non abbiano espressamente fatto il nome di Lil Nas X, un video pubblicato in esclusiva da TMZ, che sarebbe stato girato poco prima dell'arresto, mostra l’artista, all’anagrafe Montero Lamar Hill, mentre vaga per strada alla stessa ora e nello stesso luogo oggetto delle segnalazioni, con indosso soltanto mutande e stivali da cowboy bianchi. Nel filmato, il rapper canta, invita la persona che sta registrando a “non arrivare tardi alla festa stasera”, imita passi di danza e chiede di mettere giù il telefono. Ora si trova ancora in custodia cautelare nel carcere di Van Nuys. Le sue condizioni restano sconosciute. Nel frattempo, i suoi rappresentanti non hanno risposto alle richieste di commento. Il giorno precedente, Lil Nas X aveva cancellato il suo profilo Instagram, che aveva poi ricostituito sotto lo pseudonimo di “Queen Madeline”, peraltro con l’aggiunta di post insoliti, dove lui stesso appariva con indosso bizzarri costumi e dove l’interno della sua casa si presentava arredato curiosamente. In uno degli scatti aveva ai piedi proprio gli stivali bianchi apparsi nel video di TMZ. Lo scorso aprile, invece, il rapper era stato ricoverato in ospedale a causa di una parziale paralisi della parte destra del viso. All’epoca l’artista non aveva condiviso la diagnosi, ma aveva rivelato di essere in ripresa.
I SUCCESSI E LE PROVOCAZIONI ARTISTICHE
Il rapper Lil Nas X, classe 1999, aveva raggiunto la notorietà nel 2019 con il singolo country e trap Old Town Road, diventato presto virale su TikTok. La canzone, che era stata anche protagonista di un remix con Billy Ray Cyrus, era rimasta per ben 19 settimane consecutive al numero uno della classifica Billboard Hot 100, battendo così il record per il maggior numero di settimane in vetta alla classifica in precedenza detenuto da One Sweet Day di Mariah Carey e dei Boyz II Men e da Despacito di Luis Fonsi. Nel 2019 Lil Nas X aveva poi consolidato la sua carriera con l’EP 7 e aveva fatto coming out come persona omosessuale, mentre nel 2020 aveva ricevuto sei candidature ai Grammy Awards, comprese quelle per il Miglior artista esordiente, per l’Album dell’anno e per la Registrazione dell’anno, e aveva vinto nelle categorie Miglior video musicale e Miglior performance pop con il brano Old Town Road. Nel 2021 aveva pubblicato il suo primo album, Montero, mentre recentemente aveva iniziato a promuovere sui social il suo secondo album in uscita, Dreamboy, previsto per la fine dell’anno. La carriera del rapper è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, non solo per i successi musicali, ma anche per le sue provocazioni artistiche, come nel videoclip della canzone Montero (Call Me By Your Name), dove seduceva Satana. Come aveva spiegato lo stesso rapper in una lettera, si trattava di un riferimento agli omofobi, convinti che gli omosessuali vadano all’inferno.
Approfondimento
In Whose Name?, il trailer del documentario su Kanye West. VIDEO
Chi è BigMama, la rapper icona LGBTQIA+ e di body positivity
L'artista classe 2000 (all'anagrafe Marianna Mammone), è emersa dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo come una star con il brano 'La rabbia non ti basta'. Torna adesso nella città dei Fiori per esibirsi dal Suzuki Stage in piazza Colombo. Dall'Ariston alla tv, i messaggi dell'artista, nuova icona femminista e idolo della comunità LGBTQIA+, risuonano forti e chiari. Alle donne dice: 'Siate scomode, robellatevi'