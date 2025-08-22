Lil Nas X ricoverato e arrestato per sospette overdose e aggressione

Nelle prime ore di giovedì 21 agosto, a Los Angeles, il rapper Lil Nas X è stato arrestato per sospetta aggressione agli agenti e ricoverato in ospedale per sospetta overdose. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato a Variety che, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sulla presenza di un uomo nudo che vagava su Ventura Boulevard intorno alle 05:50 del mattino, gli agenti hanno preso in custodia e predisposto il ricovero del soggetto. Nonostante le autorità non abbiano espressamente fatto il nome di Lil Nas X, un video pubblicato in esclusiva da TMZ, che sarebbe stato girato poco prima dell'arresto, mostra l’artista, all’anagrafe Montero Lamar Hill, mentre vaga per strada alla stessa ora e nello stesso luogo oggetto delle segnalazioni, con indosso soltanto mutande e stivali da cowboy bianchi. Nel filmato, il rapper canta, invita la persona che sta registrando a “non arrivare tardi alla festa stasera”, imita passi di danza e chiede di mettere giù il telefono. Ora si trova ancora in custodia cautelare nel carcere di Van Nuys. Le sue condizioni restano sconosciute. Nel frattempo, i suoi rappresentanti non hanno risposto alle richieste di commento. Il giorno precedente, Lil Nas X aveva cancellato il suo profilo Instagram, che aveva poi ricostituito sotto lo pseudonimo di “Queen Madeline”, peraltro con l’aggiunta di post insoliti, dove lui stesso appariva con indosso bizzarri costumi e dove l’interno della sua casa si presentava arredato curiosamente. In uno degli scatti aveva ai piedi proprio gli stivali bianchi apparsi nel video di TMZ. Lo scorso aprile, invece, il rapper era stato ricoverato in ospedale a causa di una parziale paralisi della parte destra del viso. All’epoca l’artista non aveva condiviso la diagnosi, ma aveva rivelato di essere in ripresa.