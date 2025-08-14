In Whose Name?, il trailer del documentario su Kanye West. VIDEO

Kanye West come non l'abbiamo visto fino ad ora, raccontato attraverso le immagini di un documentario nato dal montaggio di riprese effettuate negli ultimi sei anni della sua vita da Nico Ballesteros, tra appuntamenti pubblici e soprattutto momenti privati con collaboratori e familiari, inclusa la ex moglie e madre dei suoi quattro figli, Kim Kardashian, con cui il rapper è rimasto fino alla separazione del 2022.

In Whose Name? è una testimonianza imperdibile sulla vita di Kanye West, oggi conosciuto col nome di Ye, un personaggio centrale del panorama artistico globale.

Il titolo uscirà in circa mille sale cinematografiche degli Stati Uniti (circuiti AMC, Regal e Cinemark) il 19 settembre. Tutte le informazioni sulla vendita dei ticket sono contenute in un sito dedicato: www.inwhosename.com.

Nel trailer c'è anche Kim Kardashian

Sono bastati sessanta secondi di immagini del trailer di In Whose Name? per scatenare l'impazienza dei fan di Kanye West in tutto il mondo per l'arrivo del documentario che promette di raccontare con una prospettiva inedita e non giudicante gli ultimi sei anni della vita del rapper, produttore, stilista di moda, icona dello showbiz.

Kanye West, da sempre stato una star di primo piano, è stato senz'altro uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni, per le sue uscite sconvolgenti, le sue vicende sentimentali, il destino dei suoi molti business, travolti dalle conseguenze di una malattia mentale di cui Ye ha discusso pubblicamente e che non ha sempre affrontato con le cure dovute.

Non è un caso, infatti, che il trailer inizi con uno stralcio di una discussione privata da lui e la ex moglie Kim Kardashian che lamenta la trasformazione della personalità di West. Il rapper non ha mai fatto mistero dei suoi problemi di salute mentale e delle diagnosi ricevute, tra cui quella di disturbo bipolare. Il rapper confessa nel montaggio di aver smesso di prendere le medicine. Le cure lo controllano, mettono un freno alla sua creatività e alla sua libertà di espressione, dice. In queste prime immagini in rapper e stilista difende il diritto di essere se stesso, nel bene e nel male.

Kanye West, il personaggio più discusso degli ultimi anni

Kanye West negli ultimi sei anni ha affrontato la separazione e il divorzio da Kim Kardashian, ha incontrato e sposato Bianca Censori con la quale ha formato la coppia certamente più chiacchierata del mondo dello spettacolo, ha avviato e visto andare in fumo collaborazioni in campo moda di chiaro successo commerciale. Inoltre: ha riscoperto la spiritualità espendendosi settimanalmente in un Sunday Service che ha impattato anche sulla sua produzione musicale, ha pubblicato tre album in studio tra cui Donda e Donda 2 che hanno stupito pubblico e critica, ha annunciato più volte la sua candidatura in politica per i posti più alti alla Casa Bianca è stato bandito più volte dalle piattaforme social per antisemitismo.

Protagonista del mondo dello spettacolo e dell'arte West è stato al centro delle polemiche e dell'attenzione mediatica come pochi e negli ultimi anni, a casa, in studio, ci sono sempre state le telecamere a riprendere dialoghi e sfoghi.



Il documentario, che è targato AMSI Entertainment, rappresenta il debutto alla regia di Ballestreros, californiano, che si è anche occupato del montaggio finale. Un prodotto senza filtri che lascia allo spettatore il compito di farsi un'idea su Ye, l'uomo inseparabile dall'artista.