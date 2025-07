Mariah Carey è tornata: “Here For It All” è il nuovo album

Mariah Carey rompe sette anni di silenzio con Here For It All, il suo sedicesimo album in studio. Uscirà il 26 settembre 2025 e racchiuderà 11 tracce intime e potenti, tra ballate classiche e nuovi orizzonti R&B. Dopo il successo di Type Dangerous e il nuovo singolo Sugar Sweet, la diva si prepara a raccontare sé stessa come mai prima.

Mariah Carey torna al centro della scena musicale. Il suo nuovo album si intitola Here For It All, uscirà il 26 settembre e sarà il sedicesimo capitolo di una carriera leggendaria. Un ritorno attesissimo, dopo sette anni dal precedente lavoro Caution, con un progetto che promette di essere personale e diretto. L’annuncio è arrivato con un video teaser in cui la cantante svela un estratto della title track. Voce, immagini e intenzione: Mariah è “qui per tutto” – gioie, dolori, cadute e rinascite. “Questo disco racconta la mia vita negli ultimi dieci, quattordici anni”, ha dichiarato. Un periodo segnato dalla maternità, dalla crescita personale e da una consapevolezza artistica sempre più nitida.

Tra ballate intime e brani uptempo

Here For It All includerà 11 tracce, tra cui i singoli “Type Dangerous” e “Sugar Sweet”, come confermato dalla stessa Mariah Carey. Il disco mescola ballate intime, nello stile vocale e lirico che l’ha resa celebre, e brani uptempo con sonorità più contemporanee e influenze soul e R&B. Non si tratta soltanto di un nuovo album, ma di un vero diario sonoro che attraversa gli ultimi dieci-quattordici anni della sua vita. L’album sarà disponibile in formato digitale, CD e vinile, a dimostrazione della cura riservata all’esperienza d’ascolto in tutte le sue forme, da quella più immediata a quella più affezionata al supporto fisico. In un momento in cui molte popstar si affidano alla nostalgia, Mariah Carey sceglie invece di raccontarsi con autenticità e senza filtri. Here For It All non è solo un titolo: è una dichiarazione esistenziale. Significa esserci — davvero — per tutto.