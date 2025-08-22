Me Contro Te, gli YouTuber annullano il matrimonio

“Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”. Luigi Calagna, noto come Luì, 32 anni, la metà del duo di YouTuber Me Contro Te, ha annunciato in un video su Instagram di aver annullato le nozze inizialmente previste per settembre 2025. Non si tratta però di una crisi di coppia con Sofia Scalia, nota invece come Sofì, 28 anni, sua compagna nella vita e sul lavoro, bensì semplicemente di un rinvio. “Non è che rimandiamo tanto per”, ha precisato lei. Entrambi, infatti, intendono allestire un evento pubblico, aperto a tutti i fan. “Lo facciamo perché ci teniamo, abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”. Hanno infine concluso che “appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro”. Originari di Partinico, in provincia di Palermo, Luì e Sofì si sono conosciuti nel 2013 e sono quindi fidanzati da oltre 13 anni. Il loro canale YouTube, Me Contro Te, è ora un vero e proprio impero dell’intrattenimento per i più piccoli, con ben 7 milioni di iscritti. Il loro primo video, una “Maze Runner Challenge” pubblicata nel 2014, ha superato i 5 milioni di visualizzazioni. Oggi la coppia vanta anche 1,6 milioni di follower su Instagram e 3,3 milioni su TikTok, nonché sei film (incluso Me Contro Te – La vendetta del Signor S del 2020, che ha incassato in tre giorni quasi 5,5 milioni di euro), l’album Il Fantadisco dei Me Contro Te con brani tratti dalla colonna sonora della prima pellicola e svariati gadget. Nel tempo, Calagna e Scalia, che vivono a Milano, hanno stretto amicizia con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, inclusa Diletta Leotta, tanto da aver partecipato anche al matrimonio della conduttrice con il portiere tedesco Loris Karius. Nell’ottobre 2021, sulla romantica cornice del Lago di Como, anche lo YouTuber aveva chiesto alla compagna di sposarlo. “Non me lo aspettavo assolutamente. È stato veramente un momento magico”, aveva commentato lei.