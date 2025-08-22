Me Contro Te, gli YouTuber annullano il matrimonio, ma in realtà è solo un rinvioSpettacolo
Luì e Sofì hanno annunciato in un video su Instagram di aver rimandato alla primavera 2026 le nozze, inizialmente previste per settembre 2025. La coppia vuole infatti organizzare un evento pubblico aperto ai fan
“Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”. Luigi Calagna, noto come Luì, 32 anni, la metà del duo di YouTuber Me Contro Te, ha annunciato in un video su Instagram di aver annullato le nozze inizialmente previste per settembre 2025. Non si tratta però di una crisi di coppia con Sofia Scalia, nota invece come Sofì, 28 anni, sua compagna nella vita e sul lavoro, bensì semplicemente di un rinvio. “Non è che rimandiamo tanto per”, ha precisato lei. Entrambi, infatti, intendono allestire un evento pubblico, aperto a tutti i fan. “Lo facciamo perché ci teniamo, abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”. Hanno infine concluso che “appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro”. Originari di Partinico, in provincia di Palermo, Luì e Sofì si sono conosciuti nel 2013 e sono quindi fidanzati da oltre 13 anni. Il loro canale YouTube, Me Contro Te, è ora un vero e proprio impero dell’intrattenimento per i più piccoli, con ben 7 milioni di iscritti. Il loro primo video, una “Maze Runner Challenge” pubblicata nel 2014, ha superato i 5 milioni di visualizzazioni. Oggi la coppia vanta anche 1,6 milioni di follower su Instagram e 3,3 milioni su TikTok, nonché sei film (incluso Me Contro Te – La vendetta del Signor S del 2020, che ha incassato in tre giorni quasi 5,5 milioni di euro), l’album Il Fantadisco dei Me Contro Te con brani tratti dalla colonna sonora della prima pellicola e svariati gadget. Nel tempo, Calagna e Scalia, che vivono a Milano, hanno stretto amicizia con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, inclusa Diletta Leotta, tanto da aver partecipato anche al matrimonio della conduttrice con il portiere tedesco Loris Karius. Nell’ottobre 2021, sulla romantica cornice del Lago di Como, anche lo YouTuber aveva chiesto alla compagna di sposarlo. “Non me lo aspettavo assolutamente. È stato veramente un momento magico”, aveva commentato lei.
LA SEPARAZIONE DEI GENITORI DELLA POZZOLIS FAMILY
Diverso invece il caso della Pozzolis Family, la famiglia più famosa del web. Lo scorso luglio, in un’intervista al Corriere della Sera, Alice Mangione, 40 anni, aveva infatti rivelato che lei e Gianmarco Pozzoli, 53 anni, si erano lasciati. “Siamo persone normali, genitori normali, un uomo e una donna normali. Continueremo a raccontarci, anche da genitori separati come nella vita ce ne sono tanti”, aveva detto. La coppia ha due figli: Giosué, nato nel 2015, e Olivia, nata nel 2017. “Quando è nato [Giosué, ndr] per un anno sono stata a casa con lui. Grande fortuna e incontro ravvicinato con la disoccupazione feroce. Non mi chiamavano più, col pancione non andavo bene per nessuna parte”, aveva raccontato Mangione. “Allora ho iniziato a scrivere di noi genitori felici sull’orlo di una crisi di nervi: si è creato un pubblico sui social che man mano è cresciuto”. Ora, nonostante la separazione, “andiamo avanti. Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori. Però quell’amore là, di coppia, è finito. Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale in cui però, anche nella separazione, ci impegneremo a cercare e raccontare il lato buono”.
The Pozzolis Family, Alice e Gianmarco Pozzoli si sono lasciati
