The Pozzolis Family, Alice e Gianmarco Pozzoli si sono lasciati

“ Ci siamo separati ”. In un’intervista al Corriere della Sera, Alice Mangione ha rivelato che lei e Gianmarco Pozzoli , i genitori della Pozzolis Family , si sono lasciati. La famiglia più famosa del web, però, non dirà addio anche ai suoi fan. “Nasce la New Pozzolis Family, dove New è anche nel logo”, ha spiegato Mangione. “Siamo persone normali, genitori normali, un uomo e una donna normali. Continueremo a raccontarci, anche da genitori separati come nella vita ce ne sono tanti”. Alice, 40 anni, e Gianmarco, 53 anni, hanno due figli: Giosué, nato nel 2015, e Olivia, nata nel 2017. Proprio l’arrivo del primogenito aveva ispirato il progetto, iniziato prima online e proseguito poi sul palco, che racconta la quotidianità della famiglia tra lavoro, scuola, amore e contrasti. “Quando è nato [Giosué, ndr] per un anno sono stata a casa con lui. Grande fortuna e incontro ravvicinato con la disoccupazione feroce. Non mi chiamavano più, col pancione non andavo bene per nessuna parte”, ha raccontato Mangione. “Allora ho iniziato a scrivere di noi genitori felici sull’orlo di una crisi di nervi: si è creato un pubblico sui social che man mano è cresciuto”. Ora, nonostante la separazione, “andiamo avanti. Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori. Però quell’amore là, di coppia, è finito. Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale in cui però, anche nella separazione, ci impegneremo a cercare e raccontare il lato buono”. Proprio oggi pubblicheranno un video intitolato Le sei cose che ci chiedono da quando ci siamo separati, dove affrontano con ironia la nuova fase delle loro vite.

"NON LITIGAVAMO MAI, MA NON RIDEVAMO NEMMENO PIÙ INSIEME"

Alice e Gianmarco si erano conosciuti quando lei aveva 18 anni, studiava teatro e si era trasferita da Bergamo a Milano in cerca di fortuna. “Ogni sera passavo in viale Monza allo Zelig. Seguivo lo show in ultima fila. Lui era già sul palco. Per anni non ci siamo sopportati”, ha raccontato Mangione. All’epoca, per mantenersi agli studi, lei lavorava anche come promoter, un’occupazione che avrebbe inconsapevolmente inciso sul suo futuro: “Una volta, al supermercato del Portello, stavo in corsia vestita da elfa: gli sono saltata nel carrello perché lo prevedeva la gag. Lui faceva acquisti per una cena romantica, invece alla fine è uscito con me”. Poi la nascita dei figli e le nozze, “addirittura due volte, nel 2019. In Comune e poi a San Candido, con festa e nuova cerimonia”. Un anno fa, invece, la decisione comune di separarsi, per “qualcosa che si è spento e che lascia posto a un altro affetto. Non litigavamo mai, anche in passato: forse era già un segnale. Nell’ultimo periodo non ridevamo nemmeno più insieme e per noi (entrambi comici) era sintomo pesante”, ha spiegato. “Ci siamo arrivati dopo una lunga riflessione e due anni di terapia di coppia. Lo diciamo ora perché prima era la nostra famiglia a dover metabolizzare la cosa, non volevamo che reazioni esterne interferissero mentre eravamo ancora molto fragili. Ci siamo presi del tempo per spiegare la nuova realtà ai nostri bambini, per accoglierla con loro. Gianma e io attualmente viviamo in due case diverse, non distanti” e, ogni tanto, “ci prendiamo del tempo insieme”. Pozzoli ha aggiunto che “Alice è risoluta: è stata la prima a dire che così non stavamo bene. Io forse non lo ammettevo”. Ora “mi fa paura avere del tempo in meno con i bambini. E mi fa un po’ paura il silenzio a casa, una casa di solito tanto rumorosa. Sul silenzio ci sto scrivendo un pezzo”.