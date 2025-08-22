Gianna Nannini, la possibile scaletta del concerto a Catania

Archiviato lo spettacolo di Catania, Gianna Nannini partirà alla volta di Palermo per lo show inserito nel cartellone del Dream Pop Festival. Successivamente, l’artista si esibirà in Svizzera con il doppio appuntamento ad Arbon e a Spiez prima della chiusura alla Reggia di Caserta e all’Arena di Verona

Sabato 23 agosto Gianna Nannini ( FOTO ) porterà la sua grinta sul palco di Villa Bellini , questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la cantautrice non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzone eseguite a dicembre al concerto all’Unipol Forum di Assago:

Approfondimento "Sei nell'anima", film su musica, follia e libertà di Gianna Nannini

Archiviato il concerto di Catania, Gianna Nannini partirà alla volta di Palermo per lo spettacolo inserito nel cartellone del Dream Pop Festival. Successivamente, l’artista si esibirà in Svizzera con il doppio appuntamento ad Arbon e a Spiez prima della chiusura con gli eventi del 17 settembre alla Reggia di Caserta e del 21 settembre all’ Arena di Verona . Ecco il calendario:

In occasione della partenza della tournée europea, la cantautrice ha scritto sul suo profilo Instagram: "Sul palco grazie a una grande produzione che mi ha consentito di realizzare il mio sogno, a cominciare da una band internazionale, con cui sento di toccare le stelle".

Nel marzo dello scorso anno Gianna Nannini ha pubblicato il suo nuovo album Sei nel l'anima contenente i singoli Silenzio, Io voglio te e Filo spinato. Nel corso della carriera la cantautrice ha collezionato numerosi successi: da Malafemmina del 1988 a Inno del 2023 passando per Scandalo del 1990. Ricordiamo anche i brani America, Fotoromanza, Profumo, I maschi e Meravigliosa creatura.

Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Un’estate italiana con Edoardo Bennato, In Italia con Fabri Fibra e Complici con Enrico Nigiotti.