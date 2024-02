6/10 Mondadori

Nel 2022 ha pubblicato un libro, Un ragazzo tenero. Le avventure impossibili di Dany the Gaggio, per Mondadori. Con le illustrazioni di Alessandro Costa, racconta il ritorno a scuola del piccolo Daniele, un bambino come molti altri con due obiettivi in testa: farsi regalare la sua console preferita e conquistare la ragazza per cui si è preso una cotta