Festival di Sanremo, su Apple Music le playlist dedicate

Per celebrare la 74esima edizione del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ), Apple Music ha deciso di realizzare una sezione completamente dedicata al Festival della canzone italiana. I brani più amati dell’evento più importante per la musica italiana raccolti in tante playlist esclusive, a cui si aggiungono le inedite selezioni de “Il mio Sanremo”, curate in esclusiva per Apple Music da grandi protagonisti della storia del Festival: Giorgia e Paola & Chiara.

LE PLAYLIST DI GIORGIA E PAOLA & CHIARA

A queste raccolte senza tempo, Apple Music aggiunge le inedite playlist Il Mio Sanremo che includono una selezione di brani scelti in esclusiva da Giorgia e Paola & Chiara, artiste che quest’anno saranno al Festival nelle inedite vesti di conduttrici.

Giorgia ripercorre i brani sanremesi che più ha amato: “Queste sono alcune tra le canzoni di Sanremo che durante la mia crescita umana e artistica hanno composto i miei ricordi e che sono rimaste nella mia memoria musicale attraverso il tempo”. La playlist Giorgia: Il mio Sanremo è un vero è proprio viaggio di 15 brani nella storia del palco più celebre della canzone italiana, tra cui spiccano canzoni intramontabili come Donne di Zucchero e La Solitudine di Laura Pausini, fino ad arrivare a brani più recenti come ZITTI E BUONI dei Måneskin.



Paola & Chiara: il mio Sanremo racchiude invece la speciale selezione del duo dance pop più iconico della musica italiana. Per loro il Festival ha una grande importanza: “Tutto ha avuto inizio a Sanremo e tutto è ricominciato a Sanremo. Non possiamo che amarlo profondamente. Un luogo dove la musica suona sempre non può che essere magico”. Paola & Chiara hanno deciso di raccontare il loro Sanremo attraverso 16 brani memorabili, dalle note poetiche di Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino all’irresistibile ritmo di Andromeda di Elodie, includendo i 5 successi che le hanno portate sotto i riflettori del palco dell’Ariston: In viaggio, Amici come prima, Per te, A modo mio e Furore.