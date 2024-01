FantaSanremo 2024, il regolamento: come iscriversi e come si gioca

Manca ormai pochissimo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che torna al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. A salire però non è solo l’attesa per ascoltare le canzoni dei cantanti in gara e la curiosità per gli ospiti. C’è anche chi sta aspettando che inizi il FantaSanremo, iniziativa che dalla sua nascita nel 2020 ha raccolto sempre più seguito spopolando sui social. È similissimo al Fantacalcio: i partecipanti hanno a disposizione una squadra, composta da cinque dei big in gara, per cui devono scegliere anche un capitano. Il team si compone “acquistando” virtualmente i prescelti, utilizzando i 100 "baudi" (moneta del FantaSanremo, in onore di Pippo Baudo). Bisogna poi sperare di aver fatto la scelta giusta, perché i punti si ottengono sulla base di bonus e si perdono sulla base di malus, legati ad azioni dei cantanti in gara (QUA TUTTI I BONUS E MALUS DELL'EDIZIONE 2024). Ad esempio: per l’edizione 2024 sono previsti 25 punti per chi sarà il vincitore del Premio della critica Mia Martini, 5 punti per chi avrà l’ombelico scoperto, 15 punti per chi scenderà in platea. Poi ci sono i malus: -15 punti se il presentatore sbaglia il titolo della canzone, -20 punti se il cantante cade dalle scale e così via. Vince la competizione chi termina il Festival con più punti degli altri (SANREMO 2024, LE PAGELLE DOPO I PRE-ASCOLTI - GLI OSPITI)