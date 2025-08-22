Gangs of London rinnovata per una quarta stagione

La serie televisiva Sky Original che racconta le sanguinose lotte per il potere nella capitale britannica tornerà ufficialmente con una nuova stagione. La saga del piccolo schermo si prepara così a proseguire con la quarta parte della storia. L’annuncio dell’arrivo di un quarto capitolo è stato dato nelle scorse ore al Festival di Edimburgo



La serie televisiva Sky Original Gangs of London è stata confermata per una quarta stagione.

La saga tv che racconta le sanguinose lotte per il potere nella capitale britannica tornerà quindi ufficialmente con un nuovo capitolo, proseguendo con la storia. L’annuncio dell’arrivo di un quarto capitolo è stato dato nelle scorse ore al Festival di Edimburgo. Realizzata da Vice Studios Group attraverso Pulse Films, si tratta di una produzione di successo internazionale. La serie è stata ideata da Gareth Evans e Matt Flannery. Fin dal debutto, avvenuto nel 2020, Gangs of London ha attirato l’attenzione per il suo stile crudo e per la rappresentazione delle dinamiche violente tra le organizzazioni criminali londinesi.

Il racconto delle lotte criminali e i protagonisti La terza stagione di Gangs of London si era concentrata sulle conseguenze di una partita di cocaina contaminata, che aveva provocato la morte di numerosi consumatori. La vicenda aveva riacceso le tensioni e i contrasti tra le bande, ponendo al centro della trama nuovi scenari di guerra. Negli Stati Uniti, gli episodi sono stati trasmessi su AMC, ampliando così la diffusione internazionale del titolo.

Per quanto riguarda i protagonisti della serie, Gangs of London vede come volto principale Ṣọpẹ́ Dìrísù, interprete di Elliot Finch, personaggio complesso che da poliziotto sotto copertura si trasforma in gangster. Al suo fianco Narges Rashidi veste i panni di Lale, leader curda che guida con determinazione la propria organizzazione criminale.