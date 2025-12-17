Lupin, la stagione 4 della serie tv con Omar Sy tornerà su Netflix

Il quarto capitolo dello show arriverà verso la fine del prossimo anno. La piattaforma ha ufficializzato il ritorno dell’acclamata serie francese, riportando sotto i riflettori uno dei personaggi più iconici del suo catalogo internazionale. Dopo una pausa di circa tre anni, la produzione si prepara a inaugurare una nuova fase della storia del ladro gentiluomo che ha conquistato il pubblico globale

Netflix conferma il ritorno di Assane Diop, dunque è ormai ufficiale: Lupin 4 arriverà su Netflix nell’autunno 2026. La piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ufficializzato il ritorno dell’acclamata serie francese con Omar Sy, riportando sotto i riflettori uno dei personaggi più iconici del suo catalogo internazionale. Dopo una pausa di circa tre anni, la produzione si prepara a inaugurare una nuova fase della storia del ladro gentiluomo che ha conquistato il pubblico globale.

Il punto di svolta lasciato dalla Parte 3 La terza parte della serie tv Lupin, uscita nell’ottobre 2023, aveva chiuso il suo arco narrativo con un finale di forte impatto. Assane Diop, interpretato da un acclamato Omar Sy, decideva di arrendersi alla polizia per salvaguardare la propria famiglia, ritrovandosi in carcere con la sola compagnia dei libri di Arsène Lupin. Un epilogo sospeso che ha alimentato per mesi interrogativi e aspettative sul futuro del personaggio e sulle direzioni che la serie avrebbe potuto intraprendere. Approfondimento Il furto al Louvre segue i passi di Lupin, il colpo della serie tv

Produzione in corso e ambientazione parigina La quarta parte sarà composta, come le precedenti, da 8 episodi. Le riprese sono iniziate lo scorso maggio e risultano attualmente in fase di lavorazione, confermando che il progetto è pienamente operativo. Anche questo nuovo capitolo continuerà a essere ambientato prevalentemente a Parigi, sfruttando ancora una volta il fascino della capitale francese come scenario ideale per intrighi, inseguimenti e piani elaborati. Approfondimento Lupin, al via le riprese a Parigi della quarta stagione della serie tv

Cast tra ritorni e nuovi volti Al centro della scena tornerà Omar Sy nel ruolo di Assane Diop. Confermati anche Ludivine Sagnier nei panni di Claire, Antoine Gouy come Benjamin Férel, Soufiane Guerrab nel ruolo di Youssef Guédira e Shirine Boutella nei panni di Sofia Belkacem. La nuova stagione di Lupin introdurrà inoltre Théo Christine e Laïka Blanc-Francard, ampliando ulteriormente il quadro dei personaggi coinvolti nella narrazione. Approfondimento Lupin 3, cosa sapere sulla nuova stagione in uscita oggi su Netflix

Il team creativo e le radici del successo La serie Lupin è stata creata da George Kay insieme a François Uzan, con Omar Sy e Louis Leterrier impegnati anche come showrunner. Ispirata liberamente al celebre personaggio ideato da Maurice Leblanc, Lupin si è affermata come uno dei titoli non in lingua inglese più rilevanti di Netflix. Le tre parti già distribuite hanno raggiunto risultati di audience di primo piano, piazzandosi rispettivamente al terzo, sesto e decimo posto nella classifica storica della piattaforma dedicata alle serie non in inglese. Approfondimento Lupin 3, trailer della terza stagione della serie francese con Omar Sy

Ipotesi e aspettative sulla nuova trama I dettagli ufficiali sulla trama restano al momento riservati. Tuttavia, le discussioni attorno alla nuova stagione ruotano attorno a possibili sviluppi cruciali: un tentativo di evasione, una resa dei conti definitiva per Assane Diop o l’idea di un nuovo furto al Louvre. Si tratta di speculazioni che testimoniano l’alto livello di coinvolgimento del pubblico, alimentato dal finale aperto della stagione precedente. Un’attesa più lunga per una narrazione più ambiziosa Rispetto alle uscite ravvicinate del 2021 e del 2023, l’intervallo più ampio tra le stagioni sembra destinato a tradursi in una maggiore ambizione narrativa. Lupin 4 riprenderà i nodi lasciati irrisolti, approfondendo la vendetta di Assane, la difesa della sua famiglia e l’emergere di nuove minacce, consolidando ulteriormente l’identità della serie. Approfondimento Lupin, furto sul set della serie TV Netflix