Lupin, la stagione 4 della serie tv con Omar Sy tornerà su Netflix

Lupin, la stagione 4 della serie tv con Omar Sy torna su Netflix nell'autunno 2026

Camilla Sernagiotto

Il quarto capitolo dello show arriverà verso la fine del prossimo anno. La piattaforma ha ufficializzato il ritorno dell’acclamata serie francese, riportando sotto i riflettori uno dei personaggi più iconici del suo catalogo internazionale. Dopo una pausa di circa tre anni, la produzione si prepara a inaugurare una nuova fase della storia del ladro gentiluomo che ha conquistato il pubblico globale

Netflix conferma il ritorno di Assane Diop, dunque è ormai ufficiale: Lupin 4 arriverà su Netflix nell’autunno 2026.

 

La piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ufficializzato il ritorno dell’acclamata serie francese con Omar Sy, riportando sotto i riflettori uno dei personaggi più iconici del suo catalogo internazionale. Dopo una pausa di circa tre anni, la produzione si prepara a inaugurare una nuova fase della storia del ladro gentiluomo che ha conquistato il pubblico globale.

Il punto di svolta lasciato dalla Parte 3

La terza parte della serie tv Lupin, uscita nell’ottobre 2023, aveva chiuso il suo arco narrativo con un finale di forte impatto.

 

Assane Diop, interpretato da un acclamato Omar Sy, decideva di arrendersi alla polizia per salvaguardare la propria famiglia, ritrovandosi in carcere con la sola compagnia dei libri di Arsène Lupin. Un epilogo sospeso che ha alimentato per mesi interrogativi e aspettative sul futuro del personaggio e sulle direzioni che la serie avrebbe potuto intraprendere.

Produzione in corso e ambientazione parigina

La quarta parte sarà composta, come le precedenti, da 8 episodi. Le riprese sono iniziate lo scorso maggio e risultano attualmente in fase di lavorazione, confermando che il progetto è pienamente operativo.

 

Anche questo nuovo capitolo continuerà a essere ambientato prevalentemente a Parigi, sfruttando ancora una volta il fascino della capitale francese come scenario ideale per intrighi, inseguimenti e piani elaborati.

Cast tra ritorni e nuovi volti

Al centro della scena tornerà Omar Sy nel ruolo di Assane Diop. Confermati anche Ludivine Sagnier nei panni di Claire, Antoine Gouy come Benjamin Férel, Soufiane Guerrab nel ruolo di Youssef Guédira e Shirine Boutella nei panni di Sofia Belkacem.

 

La nuova stagione di Lupin introdurrà inoltre Théo Christine e Laïka Blanc-Francard, ampliando ulteriormente il quadro dei personaggi coinvolti nella narrazione.

Il team creativo e le radici del successo

La serie Lupin è stata creata da George Kay insieme a François Uzan, con Omar Sy e Louis Leterrier impegnati anche come showrunner.

 

Ispirata liberamente al celebre personaggio ideato da Maurice Leblanc, Lupin si è affermata come uno dei titoli non in lingua inglese più rilevanti di Netflix. Le tre parti già distribuite hanno raggiunto risultati di audience di primo piano, piazzandosi rispettivamente al terzo, sesto e decimo posto nella classifica storica della piattaforma dedicata alle serie non in inglese.

Ipotesi e aspettative sulla nuova trama

I dettagli ufficiali sulla trama restano al momento riservati. Tuttavia, le discussioni attorno alla nuova stagione ruotano attorno a possibili sviluppi cruciali: un tentativo di evasione, una resa dei conti definitiva per Assane Diop o l’idea di un nuovo furto al Louvre.

 

Si tratta di speculazioni che testimoniano l’alto livello di coinvolgimento del pubblico, alimentato dal finale aperto della stagione precedente.

Un’attesa più lunga per una narrazione più ambiziosa

Rispetto alle uscite ravvicinate del 2021 e del 2023, l’intervallo più ampio tra le stagioni sembra destinato a tradursi in una maggiore ambizione narrativa. Lupin 4 riprenderà i nodi lasciati irrisolti, approfondendo la vendetta di Assane, la difesa della sua famiglia e l’emergere di nuove minacce, consolidando ulteriormente l’identità della serie.

Verso l’autunno 2026

Con la conferma ufficiale di Netflix, il ritorno del ladro gentiluomo non è più soltanto una promessa.

 

Lupin 4 si prepara a riportare Assane Diop al centro del racconto seriale internazionale, puntando ancora una volta su fascino, tensione e ingegno, in attesa di un debutto fissato per l’autunno 2026.

Furto al Louvre, George Clooney: "Spunto perfetto per Ocean's 14"
