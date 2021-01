3/22 ©Getty

Quarto di otto figli, Omar Sy non aveva mai pensato di fare l'attore, un giorno però accompagna un amico speaker per una puntata pilota di un programma e non essendoci ospiti, Sy inventa il personaggio di un calciatore nigeriano. Da quel momento, la sua verve comica gli fa spiccare il volo.

Le migliori serie tv da vedere a gennaio