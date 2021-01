Il divo 31enne, nato a Istanbul, in Italia per girare lo spot della pasta De Cecco con la regia di Ferzan Özpetec, è pronto per vestire i panni di Sandokan nel reboot in arrivo. Sportivo, amante del cioccolato fondente, parla quattro lingue ed è tra gli attori del momento. E spuntano indiscrezioni su una possibile relazione con Diletta Leotta