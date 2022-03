Lupin, furto sul set della serie TV Netflix

Come riportato da Variety , Netflix ha dichiarato: “Il 25 febbraio c’è stato un incidente durante le riprese della prossima stagione di Lupin. Il nostro cast e il team sono al sicuro e non ci sono stati feriti”.

Netflix, furto sul set della serie tHE crown

approfondimento

Lupin, seconda parte: nuovo video in anteprima

Nei giorni scorsi un’altra produzione targata Netflix è stata vittima di una rapina, ovvero The Crown. Come rilanciato da Variety, un portavoce della polizia del South Yorkshire si è espresso in merito al furto dal valore di oltre 200.000 dollari: “La polizia è stata chiamata mercoledì 16 febbraio alle 16:30 in seguito a una denuncia di furto presso alcuni veicoli a Pastures Road, Doncaster”.