Lupin Part 2, il trailer ufficiale della serie tv di Netflix

Lupin Parte 2, cosa sappiamo

approfondimento

Lupin parte 2, le prime foto della serie Netflix

Per quanto il titolo possa trarre in inganno, “Lupin” non è una serie TV incentrata sul personaggio creato da Maurice Leblanc, non in senso letterale. Lo show ha come protagonista Assane Diop, cresciuto nel mito del ladro gentiluomo. La sua vita è cambiata per sempre dopo l’arresto di suo padre, accusato del furto di una celebre collana. Morto in carcere in circostanze misteriose, ha lasciato suo figlio solo al mondo.

Cresciuto stringendo a sé il libro regalatogli del genitore sulle avventure di Lupin, ha rapidamente iniziato a imitare le gesta del personaggio letterario. Tramutatosi in un eccellente ladro, esperto nei travestimenti, ha la chance di rubare la stessa collana, posta all’asta dalla famiglia Pellegrini, che fece imprigionare suo padre.

Convinto del fatto che costoro lo abbiano incastrato, giura vendetta e orchestra un piano per smascherarli. Nella parte finale della prima parte, però, le cose precipitano incredibilmente. Suo figlio viene rapito e, come rivela il trailer, Assane è l’uomo più ricercato di Francia. La sua identità è stata svelata. Soltanto riuscire a battere Pellegrini al suo stesso gioco potrà ridargli la propria vita.

Ecco il cast principale della serie: