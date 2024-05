The Boys, il trailer ufficiale della quarta stagione è online. VIDEO

E' arrivato il trailer ufficiale della quarta stagione di The Boys, la serie tv di supereroi dissacranti targata Prime Video. Un'esplosione di azione, violenza e umorismo nero che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo.. L'appuntamento è per l 13 giugno 2024, con i primi tre episodi. I successivi episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale, fino al finale di stagione previsto per il 18 luglio

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato il trailer ufficiale della quarta stagione di The Boys, la serie tv di successo targata Prime Video. Il filmato, rilasciato ieri 3 maggio, promette una stagione ricca di azione, colpi di scena e momenti adrenalinici.

Un mondo sull'orlo del baratro In questa nuova stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai all’ufficio ovale e sotto il muscoloso pollice di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Nel frattempo, Butcher, con soli mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo ruolo di leader de “The Boys”. Il resto del team è stanco delle sue bugie. Con gli ennesimi rischi in gioco, dovranno trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi. approfondimento The Boys 4, la nuova stagione arriverà a giugno

Nuove sfide e nuovi personaggi La quarta stagione di The Boys introduce anche nuovi personaggi tra cui Susan Heyward nei panni di Sister Sage e Valorie Curry in quelli di Firecracker. Oltre a loro si aggiungono ai protagonisti storici come Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty e Karen Fukuhara.



Un appuntamento da non perdere L'appuntamento con la quarta stagione di The Boys è fissato per il 13 giugno 2024 su Prime Video. I primi tre episodi saranno disponibili subito, mentre i successivi verranno rilasciati a cadenza settimanale fino al finale di stagione, previsto per il 18 luglio 2024.