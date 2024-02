The Boys 4, la nuova stagione arriverà a giugno

Due anni dopo la messa in onda del finale della terza stagione della popolare serie di supereroi di Amazon Prime Video, finalmente c'è una data per la quarta stagione. Il dramma vincitore di un Emmy debutterà per il suo quarto atto il 13 giugno 2024, data in cui usciranno tre episodi dello show. Composta in totale da otto episodi, questa nuova parte verrà trasmessa con episodi rilasciati settimanalmente fino ad arrivare al gran finale, atteso per il 18 luglio

