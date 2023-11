The Boys: Mexico, Diego Luna e Gael Garcia Bernal nello spin-off

Il mondo di "The Boys" potrebbe espandersi in Messico. Secondo fonti riportate dai media statunitensi, Amazon starebbe sviluppando uno spin-off in lingua spagnola della sua popolare serie dark sui supereroi, basata sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. Lo show sarebbe ambientato a Città del Messico. I dettagli della trama per adesso sono top secret. Tra le indiscrezioni, è stato rivelato che Diego Luna e Gael Garcia Bernal saranno executive producer e, probabilmente, anche interpreti dello spin-off

Lo show dovrebbe intitolarsi The Boys: Mexico ed essere ambientato a Città del Messico. I dettagli della trama per ora sono top secret. Tra le varie indiscrezioni, c'è quella che rivela che Diego Luna e Gael Garcia Bernal dovrebbero essere executive producer e, probabilmente, anche interpreti dello spin-off, come riporta anche Ciak Magazine.

Proprio come la serie originale The Boys, anche questo spin-off dovrebbe essere prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Alcune fonti rivelano che Gareth Dunnet-Alcocer, sceneggiatore del film DC Blue Beetle con Xolo Maridueña, è incaricato di scrivere i copioni.

Il creatore di The Boys, Erik Kripke, dovrebbe essere il produttore esecutivo tramite Kripke Enterprises insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver di Point Grey Pictures, e Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film. Fonti dicono anche che Diego Luna e Gael Garcia Bernal sarebbero produttori esecutivi sotto la loro etichetta La Corriente del Golfo, anche se gli accordi per la serie sono ancora in corso (non essendoci per ora nulla di ufficiale, usiamo i verbi al condizionale).

Ricordiamo che Luna e Bernal sono da sempre insieme, fianco a fianco come ottimi amici e dal 2018 anche co-fondatori della casa di produzione La Corriente del Golfo, dopo esser tornati a recitare assieme nella miniserie Disney La Máquina.