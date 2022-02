The Crown, furto sul set da 200.000 dollari

Lifestyle

Questo capo d'abbigliamento, reso iconico da Lady Diana negli anni Ottanta, sta tornando nuovamente in auge grazie alla serie tv di Netflix dedicata alla Royal Family. LA FOTOGALLERY

La serie tv "The Crown", che ripercorre le vicende e la storia della Royal Family inglese, è arrivata alla quarta stagione e sta avendo un impatto anche nel mondo della moda. Ha infatti riportato alla ribalta il Barbour, la tradizionale giacca cerata da caccia da sempre amata dai Reali e resa ancora più popolare da Lady Diana negli anni Ottanta. Proprio il personaggio di Lady D è protagonista di quest'ultima stagione (Foto: Netflix, Emma Corrin è Diana Spencer e Tobias Menzies è il principe Filippo)

Nella serie Diana Spencer è interpretata dalla venticinquenne Emma Corrin (in foto con Tobias Menzies che interpreta il principe Filippo), e si trova appunto ad indossare il Barbour in diverse occasioni di "vita reale" in campagna. (Foto: Netflix)