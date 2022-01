The Crown 5, Elizabeth Debicki è Lady Diana: nuove foto dal set

Gli affezionati di “ The Crown ” e gli appassionati delle vicende della corona britannica in generale, saranno soddisfatti dei risultati della trasformazione di Elizabeth Debicki in Lady Diana. L'attrice australiana, colta sul set della quinta stagione della pluripremiata serie Netflix da obiettivi indiscreti, è sempre più identica all'indimenticata principessa del Galles. Il look, le acconciature e il make up è così simile a quello della vera Lady Diana da rendere le due donne indistinguibili.

Le foto dal set: Lady D/Debicki a metà degli anni '90

approfondimento

The Crown 5, la famiglia reale inglese potrebbe fare causa a Netflix

Che il lavoro dei professionisti all'opera sul set di “The Crown” fosse notevole, era già noto agli spettatori delle prime quattro stagioni dello show - visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick - e il nuovo cambio degli interpreti deve aver messo sotto pressione costumisti, hairstylist e make up artist specie per quanto riguarda la figura di Diana, centrale a questo punto della vicenda.

Se le prime foto di Elizabeth Debicki, trentunenne attrice australiana scelta per sostituire Emma Corrin nell'interpretazione di Diana Spencer all'epoca dei suoi trent'anni, avevano colpito i fan per la già naturale somiglianza dell'attrice con l'amata principessa, i successivi scatti hanno finito per convincere tutti: l'attrice offrirà senz'altro un'interpretazione memorabile della principessa nei suoi anni più duri, quelli del divorzio e la stagione della sua tragica fine.

I media online inglesi pullulano di foto rubate dal set dello show che fanno riaffiorare i ricordi di chi è abbastanza adulto da ricordare la vera Lady D a metà degli anni Novanta, assediata dai fotografi negli anni successivi alla firma del divorzio con Carlo. La Debicki sembra impegnata con le riprese di quella stagione tumultuosa per la principessa e sul set e i nuovi scatti sono esattamente sovrapponibili con quelli dell'epoca, merito dell'interprete che è perfetta nei panni della principessa dall'aria turbata e pensierosa. Il look è del tutto simile a quello amato dalla principessa Diana al tempo: occhiali scuri da sole, blazer blu navy oversize con vistosi bottoni dorati in stile militare. Il set in questione è quello londinese di Croydon dove i lavori sono ancora in corso.