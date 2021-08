The Crown, prima foto della nuova regina Elisabetta: Imelda Staunton

È stata pubblicata la prima immagine ufficiale dell’attrice Imelda Staunton, il nuovo volto della regina Elisabetta nella quinta stagione di The Crown

Una nuova versione della regina Elisabetta sta per arrivare nelle nostre case, grazie alla celebre serie The Crown: dopo Claire Foy, che ha prestato il volto alla regnante nella prima e nella seconda stagione e Olivia Colman, Queen Elizabeth nella terza e nella quarta stagione, ora è tempo di cedere lo scettro e la corona a Imelda Staunton, che tutti ricorderanno come Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter.

Netflix ha infatti pubblicato la prima immagine ufficiale dell’attesissima quinta stagione di The Crown, serie ideata da Peter Morgan e prodotta da Sony Pictures Television e Left Bank Pictures. L’ambizioso e riuscitissimo progetto è incentrato sulla storia di Elisabetta II e sulla famiglia reale britannica.

Inoltre, si sono aggiunti al cast artistico Elizabeth Debicki, interprete della Principessa Diana, Dominic West, nei panni del Principe Carlo, Jonathan Pryce come il Principe Filippo e infine Lesley Manville che sarà invece la Principessa Margaret.

Le riprese della quinta stagione di The Crown sono iniziate lo scorso giugno e hanno messo in evidenza un cast del tutto inedito per la serie.

Elizabeth Debicki sarà Lady D nelle stagioni 5 e 6 di The Crown

The Crown, la trama della quinta stagione

approfondimento

The Crown 5, le riprese della nuova stagione al via a luglio

Brillante, avvincente e ricca di intrighi, The Crown ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo grazie a una storia ben diretta e ad attori preparati. La quinta stagione sembra procedere allo stesso ritmo incalzante. Che cosa dovremo aspettarci?

Tra le informazioni attualmente disponibili, sappiamo che la quinta stagione di The Crown si focalizzerà sugli eventi accaduti durante la presidenza di John Major, Primo Ministro dal 1990 al 1997, anno in cui il prestigioso incarico verrà poi affidato a Tony Blair, ma anche il tragico periodo in cui Lady D morì a causa di un terribile incidente automobilistico.

In questa stagione verranno inoltre raccontati i celebri divorzi dei principi Andrea e Carlo e della principessa Anna. Ma non solo: tra le vicende descritte nel progetto troveremo anche l’incendio al Castello di Windsor nel 1992, l’anno definito dalla stessa regina Elisabetta come “Annus Horribilis”. Infine, verrà anche rappresentata l’ideazione della riforma sulle finanze reali richiesta da Major e che porterà poi la famiglia reale britannica a dover pagare le tasse, a partire dal 1993.

Imelda Staunton, chi è la nuova regina Elisabetta di the Crown

Nata a Londra nel 1956, Imelda (Mary Philomena Bernadette) Staunton è un’attrice e doppiatrice britannica di grande successo.

Candidata all’Oscar e ai Golden Globe nel 2005, come miglior attrice per l’interpretazione nel film Il segreto di Vera Drake (di Mike Leigh), Imelda Staunton è universalmente conosciuta grazie al ruolo affidatole nella celebre saga di Harry Potter, in cui ha prestato il volto a Dolores Umbridge, sottosegretaria del Ministro della Magia (Cornelius Caramell) nonché membro del Wizengamot.