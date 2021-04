The Crown 5, le riprese della nuova stagione al via a luglio

Golden Globe 2021, il trionfo della serie

approfondimento

Emma Corrin ha donato l'abito dei Golden Globe a un'associazione

Nel corso della settantottesima edizione dei prestigiosi Golden Globe, la serie ha fatto incetta di ben quattro vittorie, tra queste anche quella come Miglior serie drammatica.

Abbiamo poi assistito ai trionfi di Emma Corrin, Josh O’Connor e Gillian Anderson nelle categorie Miglior attore in una serie drammatica, Miglior attrice in una serie drammatica e Miglior attrice non protagonista in una serie.