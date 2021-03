Golden Globe 2021: tutte le serie tv vincitrici (IN AGGIORNAMENTO)

E' in corso la cerimonia di premiazione della 78esima edizione dei Golden Globe Awards, i prestigiosi premi al meglio del grande e del piccolo schermo assegnati dall'HFPA (l'associazione della stampa estera di Hollywood). Segui la diretta su Sky Atlantic o su Sky TG24, e scopri i vincitori delle serie tv (IN AGGIORNAMENTO)

Nonostante uno slittamento di quasi due mesi (in genere la fatidica data della serata delle premiazioni cade entro la prima metà di gennaio), i Golden Globe Awards 2021 sono tra noi. Con Amy Poehler a Los Angeles, ovviamente dal prestigioso Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, e Tina Fey a New York, dall'elegante Rainbow Room del Rockefeller Center, lo spettacolo, comunque, è assicurato (e la stoccata polemica alla HFPA anche, ma non ci aspettavamo niente di meno da loro!).

Per i nottambuli italiani, l'appuntamento con la diretta integrale è su Sky Atlantic, mentre su Sky TG24 c'è il commento dallo studio con Denise Negri (Sky TG24) e Federico Chiarini (Sky Atlantic). Ci sono poi in collegamento Francesco Castelnuovo (Sky Cinema), Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), e la giornalista e scrittrice Marta Perego.

CLICCA QUI:Golden Globe 2021, la diretta della cerimonia di premiazione online

Chi si porterà dunque a casa un prestigioso globo dorato - ovviamente, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19 vigenti negli USA in questo momento, con presentatori in presenza e vincitori da remoto? Qui trovate le nostre previsioni per quanto riguarda il cinema, mentre qui trovate le nostre previsioni per quanto riguarda le serie tv. Saremo riusciti ad azzeccarne almeno qualcuna? Lo scopriremo tra pochissimo. Per l'elenco completo dei vincitori del grande schermo cliccate qui, mentre sotto trovate l'elenco completo dei vincitori del piccolo (ma "big inside") schermo. - IN AGGIORNAMENTO