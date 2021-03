Golden Globes 2021, il premio postumo a Chadwick Boseman

approfondimento

Golden Globe 2021, Candidatura postuma per Chadwick Boseman

Morto a 43 anni, Boseman era uno degli attori afro-americani più popolari al mondo e non solamente per il ruolo di Black Panther che l'aveva reso celebre in tutto il pianeta. A riprova della sua versatilità, in questa edizione dei Golden Globes era in corsa (seppur non nominato) anche in un altro film duro e difficile come Da 5 Bloods di Spike Lee, in cui interpretava una parte piccola ma fondamentale. Molto più ampio il suo ruolo nel film per cui è stato premiato: quello del trombettista Levee nel biopic sulla cantante blues Ma Rainey, interpretata da Viola Davis. Il tweet con cui la famiglia ne aveva annunciato la scomparsa era entrato nella storia di Twitter come quello che aveva ricevuto più like in assoluto; ed è stata proprio sua moglie, Taylor Simone Ledford, a ritirare virtualmente il premio e ringraziare i giurati con un discorso emozionante. "Avrebbe ringraziato Dio, i suoi genitori e i suoi antenati per i loro sacrifici, e per essergli stato da guida", ha detto Ledford visibilmente commossa, "avrebbe ringraziato il suo incredibile team e avrebbe detto qualcosa di meraviglioso, che avrebbe amplificato la sua voce sottile dentro tutti noi. Qualcosa che ci dicesse "Puoi farlo", che ci incitasse ad andare avanti e ci richiamasse a ciò che è nostro dovere fare in questo momento storico".