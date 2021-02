approfondimento

Golden Globes 2021, tutte le nomination: due candidature per l'Italia

Una nuova nomination per l'ultimo ruolo interpretato al Cinema da Chadwick Boseman. Dopo numerosi riconoscimenti e la candidatura agli Independent Spirit Award, l'attore entra tra i 5 nominati alla 78.ma edizione dei Golden Globe, grazie al ruolo del trombettista Lee in Ma Rainey's Black Bottom. Gli altri candidati come miglior attore protagonista in un film drammatico sono Riz Ahmed per Sound of Metal , Anthony Hopkins - The Father, Gary Oldman per Mank e Tahar Rahim - The Mauritanian.

Boseman è scomparso il 28 agosto del 2020 a causa delle complicazioni legate a un tumore al colon. Poco prima di morire ha sposato la sua compagna Taylor Simone Ledward