Chadwick Boseman, pubblicate le prime immagini del suo ultimo film

Cinque scatti del film con protagonisti Chadwick Boseman e Viola Davis, la distribuzione è prevista per il 18 dicembre 2020

Ma Rainey’s Black Bottom: la pellicola

Il 28 agosto 2020 l’attore statunitense si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon, a distanza di due mesi dalla tragica data la piattaforma di streaming ha svelato i primi scatti dell’ultimo film dell’artista che ha toccato le corde dell’anima del pubblico di tutto il mondo.

Ma Rainey’s Black Bottom è l’adattamento dell’omonima opera teatrale di August Wilson. George C. Wolfe ha diretto la pellicola che ha per protagonista Ma Rainey, una delle prime cantanti blues statunitensi che ha ispirato generazioni e generazioni per la sua lotta contro discriminazioni e razzismo lasciando un’eredità culturale nel mondo della musica e nella società.