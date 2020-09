L'attore, che ha recitato in Black Panther al fianco della star, scomparsa a 43 anni per un tumore, ha condiviso su Instagram un tributo all'amico. "Vorrei che avessimo avuto più tempo. Sei stato come un fratello maggiore", scrive. "La tua grandezza mi ha ispirato"

“Vorrei che avessimo avuto più tempo. Sei stato come un fratello maggiore, la tua grandezza mi ha costantemente ispirato”. Anche l'attore Michael B. Jordan, il villain Killmonger in Black Panther, saluta con un commosso post su Instagram Chadwick Boseman, protagonista del film Marvel scomparso a 43 anni per un tumore (LA SUA CARRIERA). Prima di recitare insieme in Black Panther, le carriere di Jordan e Boseman si erano intrecciate quando Boseman aveva rifiutato un ruolo nella soap opera "La Valle dei Pini", ruolo che poi andò a Jordan, all’epoca 16enne. Poi, l’incontro e la grande amicizia sul set di Black Panther. Nei giorni scorsi anche Ryan Coogler, il regista di Black Panther, ha onorato la memoria di Boseman con una lettera.

"Vorrei che avessimo avuto più tempo" leggi anche Chadwick Boseman, la commovente lettera del regista di “Black Panther” “Ho provato a trovare le parole, ma nessuna si avvicina a quello che sento”, scrive Jordan nel post. “Ho riflettuto su ogni momento, ogni nostra conversazione, ogni nostra risata, ogni nostro disaccordo, ogni nostra abbraccio... tutto. Vorrei che avessimo avuto più tempo. Una delle ultime volte che abbiamo parlato, hai detto che eravamo legati per sempre, e ora questa è una verità che vale più che mai”, ricorda l’attore.