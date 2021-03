Golden Globes 2021, tutti i film vincitori (IN AGGIORNAMENTO)

Un'edizione indimenticabile e unica, suo malgrado: i 78^ Golden Globes ( SEGUI LA DIRETTA ), tra il red carpet virtuale e tutti i protagonisti - attori, registi, cantanti, produttori - sparpagliati in giro per il mondo e collegati in videoconferenza, resteranno nella storia del cinema. Un'edizione che poteva tranquillamente "essere un'e-mail", come hanno scherzato nel monologo d'apertura le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler. (articolo in aggiornamento)

La prima categoria premiata è stata quella del miglior attore non protagonista, dalla voce di Laura Dern. Daniel Kaluuya ha vinto per Judas and the Black Messiah. Dopo l'annunciatissimo premio per Soul, è arrivato anche il terzo Golden Globe per il grande Aaron Sorkin ("Netflix ci ha salvato la vita", ha detto nel discorso di ringraziamento), premiato per la sceneggiatura de Il processo ai Chicago 7 dopo aver vinto anche con The Social Network (2011) e Steve Jobs (2016). Ma poco dopo le 3 del mattino anche l'Italia ha potuto festeggiare con Io sì, la canzone cantata da Laura Pausini che ha vinto il premio come Miglior Canzone, dalla colonna sonora de La vita davanti a sé.