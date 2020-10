Festa del Cinema di Roma - Soul, le impressioni a caldo del film

Per la rubrica #aprimavista Denise Negri commenta Soul, film, targato Disney/Pixar, che apre la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma nella capitale fino al 25 ottobre prossimo. La pellicola diretta da Pete Docter (Premio Oscar per Up e Inside Out), non arriverà nelle sale ma direttamente in streaming

approfondimento Soul come Mulan, uscirà solo su Disney+: la data d'uscita Si è fatto aspettare ma ne è valsa la pena: Soul il film di apertura della Festa del cinema di Roma è una pellicola intelligente, delicata e piena di passione e avventure. Seguiamo le vicende del protagonista che è un insegnante di musica alle scuole medie il cui grande sogno è suonare in un quartetto jazz. Peccato che quando ha l'occasione delka sua vita, muore in un incidente banalissimo! Trovatosi nell'aldilà, nel limbo, farà di tutto per ricongiungersi con il suo corpo e mostrare finalmente a chi lo crede un fallito, che le passioni e le nostre scintille sono più forti di qualunque cosa, anche del destino. Un film che pone l'accento sull'importanza di credere in se stessi e nelle proprio passioni, superando gli ostacoli.