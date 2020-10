Soul come Mulan, uscirà solo su Disney+: la data d'uscita

Ancora una modifica al calendario uscite della Disney. L’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha portato la società a prendere una decisione sofferta. “ Soul ” non verrà proiettato al cinema. Nessuna sala, in Italia o nel mondo, avrà la possibilità di trasmetterlo. Il pubblico potrà vederlo unicamente su Disney+.

Un duro colpo per i cinema che hanno potuto riaprire i battenti. Ancora un titolo che scivola via e, in questo caso, non si tratta di un rinvio. Così come “Mulan”, il nuovo film d’animazione, con protagonista Jamie Foxx, allieterà le serate di tantissimi utenti, facendo registrare probabilmente numeri da capogiro. Tutto ciò però avverrà in virtuale, attraverso la piattaforma Disney.

L’idea degli studios è quella di fare di “Soul” uno dei film che allieteranno il Natale 2020. Il caricamento su Disney+ è infatti previsto per il 25 dicembre 2020. Gli unici cinema al mondo che avranno la possibilità di trasmettere il film in sala sono quelli cinesi, dove il servizio streaming non è attivo.

Inizialmente previsto per giugno 2020, il film, diretto da Pete Docter, è stato rinviato a novembre ed ora, è ufficiale, sarà lanciato ufficialmente online il 25 dicembre. Il 15 ottobre verrà però presentato alla 15° Festa del Cinema di Roma. Ne sarà infatti la pellicola d’apertura. Il regista sarà presente e riceverà un premio alla carriera, a nome di tutta la Pixar.