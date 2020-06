Jamie Foxx si trasforma in Mike Tyson: le prime foto su Instagram

L'attore premio Oscar ha pubblicato sui social le immagini che mostrano come è cambiato il suo fisico per poter vestire i panni della leggenda del pugilato. "Abbiamo una strada lunga da fare ma sono pronto ad arrivare fino in fondo" assicura

“La trasformazione inizia… Finding Mike”. Jamie Foxx dà su Instagram un’anteprima del cambiamento in atto in vista del suo prossimo film, in cui interpreterà Mike Tyson. “Alcuni mesi fa abbiamo iniziato questo viaggio. Il primo e più importante compito era trasformare il corpo: con un reggimento di salti, di pull-up e di flessioni, siamo partiti abbastanza bene” spiega l’attore nel post. E aggiunge: “Ho condiviso le prime foto del percorso, abbiamo una strada abbastanza lunga da fare ma sono pronto per arrivare fino in fondo”.