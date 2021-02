Golden Globe 2021, chi vincerà? Le previsioni sulle serie tv

In attesa della cerimonia di premiazione dei 78esimi Golden Globe Awards - l'appuntamento con la diretta è per la notte tra il 28 febbraio e l'1 marzo, da mezzanotte e mezza su Sky Atlantic e dall'1.00 su SkyTG24 - ecco le nostre previsioni sui possibili vincitori delle serie tv Condividi:

La notte tra domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzo (in Italia, ovviamente, negli USA succederà tutto il 28 febbraio) avrà luogo la cerimonia di premiazione della 78esima edizione dei Golden Globe Awards (i prestigiosi premi della HFPA, la Stampa Estera di Hollywood, al meglio della tv e del cinema), che sarà trasmessa in diretta su Sky Atlantic da mezzanotte e mezza e su Sky TG24 dall'una. CLICCA QUI: Golden Globe 2021, la cerimonia in diretta su Sky Atlantic e Sky Tg24



CLICCA QUI PER SCOPRIRE LO SPECIALE Le presentatrici di questa edizione decisamente particolare saranno le rodatissime Amy Poehler e Tina Fey, una coppia che è senza dubbio una garanzia. Le due attrici/comiche/autrici/produttrici/chipiùnehapiùnemetta condurranno la serata da due location differenti: la prima si troverà al Beverly Hilton Hotel, la sede storica delle premiazioni, dunque a Los Angeles, mentre la seconda sarà a New York, dall'altra parte del Paese, precisamente nella Rainbow Room del Rockefeller Center (poteva essere altrimenti?). Ovviamente, a causa della pandemia si svolgerà praticamente tutto da remoto, con i candidati e i vincitori che si collegheranno direttamente dalle loro abitazioni, in modo da rispettare le norme attualmente in vigore. Niente red carpet, dunque, ma sicuramente le celebrities in lizza per i globi dorati troveranno il modo di rendere glamour anche questa edizione a suo modo unica. CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE PREVISIONI SUI FILM Ma veniamo al dunque: chi trionferà quest'anno? Cliccando qui trovate le nostre previsioni per quanto riguarda il cinema, mentre qui sotto trovate quelle relative alle serie tv.

Golden Globes 2021: chi vincerà tra le serie tv? Miglior serie drama approfondimento Golden Globe 2021, tutte le nomination delle serie tv. FOTO Chi è in nomination The Crown Lovecraft Country The Mandalorian Ozark Ratched Chi (probabilmente) vincerà - L'anno scorso a portarsi a casa l'ambito premio è stata l'ottima Succession, che però stavolta non è in gara. La terza stagione, infatti, è ancora in fase di lavorazione (a causa dell'emergenza sanitaria, of course), dunque quest'anno potrebbe vincere The Crown, che con la quarta stagione - che ha visto l'entrata in scena di Lady D - sembra aver veramente convinto tutti (tranne The Queen e famiglia, of course). Ci sono buone possibilità anche per Lovecraft Country, però: la serie di casa HBO, infatti, negli Stati Uniti ha avuto un impatto sicuramente più intenso, dunque merita di essere tenuta d'occhio. Miglior serie comedy/musical Chi è in nomination Emily in Paris Ted Lasso The Flight Attendant Schitt's Creek The Great Chi (probabilmente) vincerà - La Hollywood Foreign Press Association sembra essere rimasta molto colpita da Emily in Paris, dunque a vincere in questa categoria potrebbe essere proprio la serie Netflix creata da Darren Star. Ci sono però buone possibilità di vittoria anche per la comedy canadese Schitt's Creek (in Italia purtroppo sconosciuta, ma veramente gustosa), giunta a conclusione nel 2020 con la sesta stagione. Miglior miniserie o film per la tv Chi è in nomination Normal People La regina degli scacchi Small Axe The Undoing Unorthodox Chi (probabilmente) vincerà - Fare previsioni in questa categoria è veramente, veramente, veramente difficile: le miniserie in lizza sono tutte di altissimo livello e hanno tutte una chance di portarsi a casa un globo dorato. Dovendo azzardare due titoli ci verrebbe da puntare su Unorthodox - per la tematica trattata - o su The Undoing - uno degli show di HBO più visti (e chiacchierati) dell'anno scorso.

Miglior attore protagonista in una serie drama approfondimento Golden Globes 2021, tutte le nomination: due candidature per l'Italia Chi è in nomination Josh O'Connor - The Crown Jason Bateman - Ozark Matthew Rhys - Perry Mason Al Pacino - Hunters Bob Odenkirk - Better Call Saul Chi (probabilmente) vincerà - Se dovesse vincere The Crown nella categoria Miglior serie drama, Josh O'Connor avrebbe grosse possibilità di portarsi a casa un globo dorato. Come secondo nome facciamo invece quello di Jason Bateman di Ozark, ma è bene tenere in considerazione anche il veterano di Hollywood Al Pacino, protagonista di Hunters. Miglior attore protagonista in una serie comedy/musical Chi è in nomination Don Cheadle - Black Monday

Nicholas Hoult - The Great

Eugene Levy - Schitt's Creek

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy Chi (probabilmente) vincerà - Sono due, secondo noi, i nomi da tenere d'occhio in questa categoria: Eugene Levy e Jason Sudeikis. Il primo è tra i protagonisti di Schitt's Creek, dunque un premio "celebrativo" in occasione dell'ultima stagione della serie avrebbe più che senso. Il secondo, invece, è il protagonista di Ted Lasso, comedy di Apple+ che ha debuttato per l'appunto nel 2020 e che sembra aver convinto pubblico e critica. Miglior attrice protagonista in una serie drama Chi è in nomination Olivia Colman - The Crown Jodie Colmer - Killing Eve Emma Corrin - The Crown Laura Linney - Ozark Sarah Paulson - Ratched Chi (probabilmente) vincerà - Olivia Colman ha vinto l'anno scorso, ma The Crown è una vera e propria corazzata, dunque ci sembra sensato fare il nome di Emma Corrin come papabile vincitrice di questa edizione. Da tenere d'occhio, però, anche Sarah Paulson: Ratched sembra infatti aver catturato l'interesse della HFPA. Miglior attrice protagonista in una serie comedy/musical Chi è in nomination Lily Collins - Emily in Paris Kaley Cuoco - The Flight Attendant Elle Fanning - The Great Jane Levy - Zoey's Extraordinary Playlist Catherine O'Hara - Schitt's Creek Chi (probabilmente) vincerà - L'anno scorso Fleabag si è portata a casa due globi dorati, Miglior serie comedy/musical e Miglior attrice protagonista in una serie comedy/musical, premio andato alla strepitosa Phoebe Waller-Bridge. Quest'anno i nomi da tenere d'occhio sono sicuramente Catherine O'Hara di Schitt's Creek (lei è la mamma di Kevin, quel Kevin, quello che è stato dimenticato a casa dalla sua famiglia nel film cult Mamma, ho perso l'aereo, era doveroso segnalarvelo) e Lily Collins di Emily in Paris (almeno un premio la serie Netflix lo porterà a casa, questo ci sembra scontato). Sarebbe bello, però, se vincesse Kaley Cuoco, davvero ottima in The Flight Attendant.