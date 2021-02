Golden Globe 2021, la cerimonia in diretta su Sky Atlantic e Sky Tg24

approfondimento

Golden Globes 2021, Sky fa il pieno di candidature nelle serie tv

Alle 00.30 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, in onda dalle 2 di notte, presentata da Amy Poehler e Tina Fey, per la quarta volta al timone dello show ma in diretta per la prima volta rispettivamente da Beverly Hills – dal Beverly Hilton Hotel, sede abituale della serata - e da New York (Rainbow Room). A causa della pandemia, i candidati saranno in collegamento dalle proprie abitazioni.

Golden Globe Awards 2021: le serie SKy in nomination

In vista della lunga notte dei premi assegnati dalla Stampa Estera di Hollywood, che insieme agli Academy Awards sono tra i più prestigiosi, dal 24 febbraio al 3 marzo il canale 111 si trasforma in SKY ATLANTIC MARATONE – GOLDEN GLOBES, pop-up channel interamente dedicato alle tantissime serie Sky candidate (tutte disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV) ai Golden Globe Awards 2021, le cui maratone saranno proposte non-stop per una settimana: THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE, 4 candidature tra cui miglior miniserie, miglior attrice protagonista per Nicole Kidman, miglior attore protagonista - Hugh Grant - e miglior non protagonista a Donald Sutherland; LOVECRAFT COUNTRY - LA TERRA DEI DEMONI, candidata come miglior serie drammatica; YOUR HONOR, candidata per la potente performance del suo lead Bryan Cranston; PERRY MASON, una nomination per il suo protagonista Matthew Rhys; THE GOOD LORD BIRD - LA STORIA DI JOHN BROWN, con un incredibile Ethan Hawke candidato come miglior attore in una miniserie; e ancora UN VOLTO, DUE DESTINI - I KNOW THIS MUCH IS TRUE, con Mark Ruffalo già vincitore dell’Emmy Award, candidato per la doppia interpretazione nei panni dei gemelli protagonisti, Dominick e Thomas Birdsey; SFIDA AL PRESIDENTE - THE COMEY RULE, segnalata per le performance di Jeff Daniels (miglior protagonista in una miniserie o film per la TV) e Brendan Gleeson (miglior non protagonista); BLACK MONDAY, una nomination per Don Cheadle, miglior attore protagonista in una serie TV comedy o musical. The Flight Attendant, due nomination (una come miglior serie comedy e una per la sua protagonista Kaley Cuoco), non sarà parte della programmazione del pop-up in quanto attesa al debutto prossimamente.

