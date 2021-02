Golden Globes 2021, Sky fa il pieno di candidature nelle serie tv

Annunciati i nomi in corsa per l'edizione del prossimo 28 febbraio: Sky è presente con quattro nominations per la miniserie con Hugh Grant e Nicole Kidman, ma anche con Mark Ruffalo, Bryan Cranston, Jeff Daniels, Ethan Hawke e altri ancora Condividi:

Tantissime le serie in onda su Sky e in streaming su NOW TV che saranno protagoniste ai prossimi Golden Globes 2021. In lizza per le prestigiose statuette assegnate dalla Stampa Estera di Hollywood al meglio della TV e del cinema dell'anno appena trascorso, infatti, buona parte dei titoli in onda su Sky Atlantic che fanno ricchissimo il catalogo on demand di Sky.

Titoli che spiccano anche in ambito attoriale. I protagonisti più amati delle serie citate vengono tutti, infatti, nominati: trionfo per il cast di The Undoing, con Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland che guidano le rispettive categorie; il Perry Mason oscuro e tormentato di Matthew Rhys vale all'attore gallese la candidatura come miglior protagonista di una serie drammatica; Ethan Hawke è nominato come miglior attore protagonista di una miniserie per The Good Lord Bird, la serie SHOWTIME sulla storia di John Brown; Don Cheadle vede riconosciuto invece il gran lavoro fatto su Black Monday.