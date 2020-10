The Comey Rule: su Sky la sfida tra Donald Trump e l'ex capo dell'FBI

Una miniserie in due puntate racconta il rapporto teso tra il Presidente USA (interpretato da Brendan Gleeson) e il direttore FBI licenziato all'inizio del suo primo mandato, interpretato da Jeff Daniels. Appuntamento,lunedì 12 e martedì 13 ottobre alle 21.1 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Disponibile On Demand

A poche settimane dal fatidico 3 novembre in cui gli Stati Uniti dovranno decidere se proseguire per altri quattro anni con Donald Trump o mandare alla Casa Bianca Joe Biden, l'America naturalmente batte il ferro finché è caldo: tra le produzioni più attese e discusse in tema Presidenziali ecco The Comey Rule, (qui le foto) che racconta la breve e travagliata era di James Comey come direttore dell'FBI, a cavallo tra gli ultimi tre anni della presidenza Obama e l'inizio burrascoso dell'era Trump, alle prese con il fuoco incrociato delle inchieste sui documenti classificati inviati via mail non sicure da Hillary Clinton e sulle ingerenze russe nblla campagna elettorale repubblicana, che hanno per forza di cose indirizzato la campagna elettorale per le Presidenziali 2016 fino a renderlo suo malgrado “the most disliked man in America”.

Brendan Gleeson è Donald Trump

approfondimento Elezioni USA, scende in campo Jim Carrey: imiterà Joe Biden The Comey Rule è un political drama in due puntate scritto e diretto da Billy Ray, sceneggiatore abile e preciso di film “di cronaca” come Captain Phillips di Paul Greengrass e Richard Jewell di Clint Eastwood (in questo caso si ispira al bestseller A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership scritto proprio da Comey, il che espone l'opera ai rischi dell'agiografia). Anche in queste tre ore e venti minuti si concede pochi fronzoli ed espone i fatti con l'asciuttezza del miglior modello USA, cedendo un po' alla retorica solo nel finale. Il fatto che questi anni non abbiano ancora fatto in tempo a diventare storia impedisce di mettere la parola fine alla vicenda, anche perché molte delle facce e dei nomi rappresentati nella miniserie sono ancora lì al loro posto, e non ci riferiamo solamente a Trump; ma non era neanche facile – e The Comey Rule ci riesce molto bene – fotografare il presente con distacco e lucidità, senza eccedere nella caricatura del POTUS (che già ci mette del suo per apparire eccessivo) e tenendo a freno l'indignazione per una vicenda di ordinaria assurdità del potere in tempi in cui, come osserva acutamente qualcuno, “i fatti non contano più”.

Jeff Daniels è Jim Comey