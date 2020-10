Elezioni USA, scende in campo Jim Carrey: imiterà Joe Biden

Il comico interpreterà per la prima volta il candidato democratico alla Presidenza nella puntata del 3 ottobre: accanto a lui Maya Rudolph nei panni della candidata alla vicepresidenza Kamala Harris

A poco più di un mese dalle Elezioni Presidenziali statunitensi in calendario il 3 novembre, in un clima ulteriormente surriscaldato dalla notizia della positività al Covid-19 di Donald Trump e della first lady Melania, entra in scena un altro pezzo da novanta della comicità americana. Nella puntata del Saturday Night Live in onda domani sera sulla NBC, Jim Carrey proporrà per la prima volta la sua imitazione del candidato democratico Joe Biden.

Al suo fianco, nel ruolo della senatrice Kamala Harris che diventerebbe vice-presidente in caso di vittoria democratica, l'attrice Maya Rudolph, colonna del Saturday Night Live per cui ha proposto negli anni le imitazioni di Michelle Obama, Ivanka Trump e tantissime altre protagoniste dello showbiz americano, da Barbra Streisand a Oprah Winfrey (passando anche per la nostra Donatella Versace). Rudolph aveva interpretato Kamala Harris già nel 2019, guadagnando l'apprezzamento della stessa senatrice. Quanto a Jim Carrey, 58 anni, le sue straordinarie doti da trasformista non sono certo un mistero: su Youtube circolano moltissimi video delle sue strepitose imitazioni (tra le più famose, ricorderete questa di Clint Eastwood).