Emma Corrin ha donato l'abito dei Golden Globe a un'associazione

L'interprete di Lady D in The Crown ha donato l'abito Miu Miu all'ente di beneficenza The Survivors Trust

Emma Corrin ha deciso di donare ad una lotteria l'abito Miu Miu che ha indossato per partecipare virtualmente ai Golden Globe, in modo da raccogliere fondi per l'ente di beneficenza The Survivors Trust.

Emma Corrin, le sue parole approfondimento Golden Globe, Emma Corrin migliore attrice in “The Crown” "È una cosa molto strana, che tanto lavoro sia dedicato alla creazione di un abito personalizzato e sfruttato solo per una sera, anche se si tratta di un'occasione straordinaria" ha detto Emma ad Harper's Bazaar. "Volevo che l'outfit continuasse a dare e con la lotteria significa che non è stato creato solo per una sera: farà la differenza e darà a un ente benefico i soldi di cui ha bisogno per aiutare qualcuno”. L'attrice 25enne ha lavorato a stretto contatto con lo stilista e amico Harry Lambert per il look dei Golden Globe, il cui protagonista era l'abito realizzato su misura da Miu Miu. Hanno completato l'outfit scintillanti gioielli Cartier. "Entrambi abbiamo lavorato con il fantastico team di Miu Miu, condividendo l'ispirazione al clown Pierrot, esagerando le spalle e la gorgiera", ha spiegato Lambert, riferendosi all'ampio colletto pieghettato. "Ci piace trattare il tappeto rosso come un editoriale e lavorare con Miu Miu ci ha permesso di farlo".

L'attrice ha scelto di donare il suo abito alla lotteria invece che all'asta, per renderlo il più accessibile a chi non ha grandi budget. I biglietti della lotteria, infatti, costano circa 10 dollari. Tutti i proventi andranno a The Survivors Trust, che lavora per fornire servizi di consulenza e supporto a donne, uomini e bambini che hanno subito violenze sessuali. "Sono consapevole dell'incredibile lavoro che The Survivors Trust svolge da tempo e volevo trovare un modo per avviare un rapporto di lavoro con loro, per aiutarli a raccogliere fondi. Il momento di agire è adesso. E soprattutto quando si tratta di violenza sessuale, non c'è mai stato un momento più importante di questo per aumentare la consapevolezza del supporto necessario alle vittime. Le chiamate alla loro linea di assistenza sono aumentate del 174% rispetto allo scorso anno e le visite al loro sito web, per cercare supporto e informazioni, sono cresciute di oltre il 70%” ha spiegato Emma.