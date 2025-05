Ancora tensioni tra i figli di Alain Delon, l’attore scomparso il 18 agosto 2024. La rivista francese Paris Match ha infatti pubblicato in esclusiva alcuni estratti dal libro Les Derniers Jours du Samouraï, scritto da Laurence Pieau e François Vignolle, che rende nota l’esistenza di un secondo testamento segreto in base al quale la figlia Anouchka è l’unica erede dei diritti morali del padre. L’attrice potrà quindi decidere l’uso della sua immagine, del suo nome e delle sue opere, tanto che nessun documentario, omaggio o mostra potrà essere realizzato senza il suo consenso. Come scrivono gli autori del libro, Delon ha firmato il documento il 24 novembre 2022 a Ginevra alla presenza di Anouchka e di Christophe Ayela, ex avvocato dell’attore, all’insaputa degli altri due figli Anthony e Alain-Fabien. Per il momento Anouchka, che negli scorsi giorni aveva sfilato sul red carpet del Festival di Cannes (LO SPECIALE), ha scelto di restare in silenzio. La donna ha già assunto il ruolo di esecutrice testamentaria insieme al notaio ginevrino del padre e a un gestore patrimoniale. Secondo persone a lei vicine, però, sarebbe dispiaciuta per le tensioni con i fratelli. Secondo la stampa francese, il fratello Anthony sarebbe infatti rimasto “estremamente ferito” dalle nuove rivelazioni.