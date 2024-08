Alain Delon, funerali privati. Fan fuori da villa a La Brulerie. FOTO

8/15 ©Getty

SEPOLTO CON I SUOI CANI MA NON CON LOUBO - L'icona del cinema francese riposerà nella cappella presente nel parco della sua tenuta insieme ai suoi 35 cani, ma non con Loubo. Il pastore belga che "amava come un figlio" non sarà sottoposto a eutanasia, come aveva chiesto Delon per portarlo con sé nella tomba. "Ha una casa e una famiglia", ha comunicato la Fondazione Brigitte Bardot, che si occupa della protezione degli animali