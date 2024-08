Alain Delon: "Voglio essere seppellito come le persone comuni"

Nessun tributo pubblico previsto al momento, ma esequie private per la leggenda del cinema Alain Delon, morto ieri, all'età di 88 anni. A chiederlo era stato lo stesso attore francese in un'intervista del 2018, quando gli era stato chiesto esplicitamente se alla sua morte avrebbe voluto un tributo nazionale, una cerimonia pubblica alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Delon (LA FOTOSTORIA) aveva risposto: "No, no, assolutamente no! Assolutamente no!". A confermare la richiesta oggi, secondo quanto riporta la stampa francese, è stato il sottoprefetto della Regione del Loiret, Christophe Hurault: "Sono state avviate le procedure amministrative in questa direzione" e la prefettura ha dato il suo "accordo di principio".