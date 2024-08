1/6 Instagram

Il mondo dello spettacolo, e non solo, dice addio ad Alain Delon, indimenticabile re del cinema francese morto all'età di 88 anni. In tanti sui social hanno deciso di ricordare il leggendario attore, a partire dal presidente francese Emmanuel Macron che in un post Instagram ha scritto: "Mister Klein o Rocco, nel Gattopardo o il Samurai, Alain Delon ha interpretato ruoli leggendari e ha fatto sognare il mondo. Prestando il suo volto indimenticabile per stravolgere le nostre vite. Malinconico, popolare, segreto, era più che una star: era un monumento francese"

Addio Alain Delon, icona del cinema francese e internazionale