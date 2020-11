3/19 ©Fotogramma

Nel 1953 si arruola nella marina francese e parte per l'Indocina. Viene congedato cinque anni dopo per problemi di disciplina. Tornato in patria, fa i lavori più disparati, dal facchino al cameriere nei quartieri malfamati di Montmartre e Halles. L'incontro con l'attrice Brigitte Auber lo allontana da questo mondo e lo avvicina al cinema. Giunto al Festival di Cannes la sua bellezza non passa inosservata

